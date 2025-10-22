Mercatini ed eventi, Petito: il Natale traina il turismo nel Sannio Il presidente della Pro loco: “Abbiamo già prenotazioni per novembre e dicembre”

Arriveranno come sempre dalla Puglia, dal Molise, ma quest'anno anche dal Lazio. I fine settimana che precedono il Natale si prevede già che possano essere da “bollino rosso”, ma ci sono delle prenotazione anche per il mese di novembre.

Il turismo nel Sannio

E' la fotografia restituita dai dati della Pro loco Samnium di Benevento. Il presidente Giuseppe Petito per le prossime festività conferma con il format già proposto lo scorso anno: mercatini ad Apice e visita nel capoluogo sannita alla scoperta dei siti storici e culturali della città. Ma quest'anno il percorso cambia.

La valorizzazione del centro storico: ecco il nuovo percorso

L'obiettivo, infatti, è valorizzare soprattutto il centro storico della città a partire dal maestoso Arco del Sacramento, riaperto dopo i lavori. Una proposta che sembra conquistare i visitatori: “Dall'Arco del Sacramento, dove faremo una mostra di presepi, fino al Ponte Leproso e Port'Arsa. E' una proposta che attira ancora molto - conferma Petito - e consente di intercettare importanti flussi turistici, che prevediamo arriveranno dalle altre città campane, come Salerno”, ma anche dalle altre regioni come “dalla Puglia e dal Lazio”.