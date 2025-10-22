Sgravi auto elettriche, Mastella: "Valutiamo estremi di ricorso al Tar"

"Benevento estromessa dagli sgravi, è ostacolo a crescita sociale"

sgravi auto elettriche mastella valutiamo estremi di ricorso al tar
Benevento.  

"Partono oggi gli sgravi per comprare le auto elettriche. E' una misura concreta, sostenuta dall'Ue, per spingere la mobilità sostenibile e renderla finalmente alla portata di tutte le tasche. Ma Benevento è finita incredibilmente fuori dai parametri statistici che danno diritto agli incentivi, a causa di una diavoleria statistica e burocratica". Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"A ottobre mi sono attivato per sanare questo vulnus - ricorda il primo cittadino. Il ministro dell'Ambiente, con garbo che ho pubblicamente apprezzato, mi ha risposto che l'Istat stava aggiornando i parametri statistici delle cosiddette Fua, aree urbane funzionali, che hanno estromesso la provincia sannita. Ma l'aggiornamento è uscito e Benevento è comunque fuori. Questo miscuglio perverso di burocrazia e statistica ha prodotto un danno e uno svantaggio economico per i cittadini di Benevento e del Sannio, rispetto a centinaia di migliaia di altri cittadini italiani". 

Mastella ricorda poi la statistica sul costo della "tazzina di caffè più cara a Benevento", e aggiunge: "L'articolo 3 della Costituzione impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che pregiudicano le eguali possibilità di crescita sociale". E il sindaco annuncia: "Con l'Ufficio legale del mio Comune valuteremo il ricorso alla giustizia amministrativa per correggere questa beffa ennesima a Benevento".

Ultime Notizie