Sgravi auto elettriche, Mastella: "Valutiamo estremi di ricorso al Tar" "Benevento estromessa dagli sgravi, è ostacolo a crescita sociale"

"Partono oggi gli sgravi per comprare le auto elettriche. E' una misura concreta, sostenuta dall'Ue, per spingere la mobilità sostenibile e renderla finalmente alla portata di tutte le tasche. Ma Benevento è finita incredibilmente fuori dai parametri statistici che danno diritto agli incentivi, a causa di una diavoleria statistica e burocratica". Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"A ottobre mi sono attivato per sanare questo vulnus - ricorda il primo cittadino. Il ministro dell'Ambiente, con garbo che ho pubblicamente apprezzato, mi ha risposto che l'Istat stava aggiornando i parametri statistici delle cosiddette Fua, aree urbane funzionali, che hanno estromesso la provincia sannita. Ma l'aggiornamento è uscito e Benevento è comunque fuori. Questo miscuglio perverso di burocrazia e statistica ha prodotto un danno e uno svantaggio economico per i cittadini di Benevento e del Sannio, rispetto a centinaia di migliaia di altri cittadini italiani".

Mastella ricorda poi la statistica sul costo della "tazzina di caffè più cara a Benevento", e aggiunge: "L'articolo 3 della Costituzione impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che pregiudicano le eguali possibilità di crescita sociale". E il sindaco annuncia: "Con l'Ufficio legale del mio Comune valuteremo il ricorso alla giustizia amministrativa per correggere questa beffa ennesima a Benevento".



