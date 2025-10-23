Scuola, Viele (Flc Cgil): "Basta tagli nel Sannio" “Bene sentenza Tar Campania sul dimensionamento”

Dal Ministero dell'Istruzione è stata annunciata già l'intenzione di impugnare la sentenza del Tar Campania che ha accolto il ricorso della Regione contro il dimensionamento scolastico. Ma nel Sannio, Eva Viele segretaria provinciale della Flc Cgil, ribadisce preoccupazione per il piano definisce una “spada di damocle” per la provincia di Benevento “già penalizzata dai tagli dello scorso anno”.

Viele: soddisfazione per sentenza Tar contro dimensionamento

“Non possiamo che esprimere soddisfazione per la sentenza del Tar che conferma le nostre preoccupazioni”, commenta Viele che ricorda l'impegno del sindacato contro il dimensionamento.

“Il piano così com'era previsto dal Ministero ci aveva sempre penalizzato moltissimo”, spiega ancora l'esponente della Cgil che ricorda: “Già lo scorso anno nel Sannio abbiamo avuto un taglio consistente, ci siamo ritrovati con 45 istituzioni scolastiche. Per cui anche quest'anno si prospettava un ulteriore taglio: per completare il piano di dimensionamento mancavano all'appello ancora 23 istituzioni da dimensionare”.

Scuola: istituzione su cui investire

E dunque ribadisce soddisfazione per la sentenza del Tar che “conferma le nostre ragioni”, poi l'auspicio: “Oggi chiediamo ancora con più forza - conclude Viele - che venga sostenuta l'azione della scuola pubblica e che vengano garantite alla popolazione scolastica della nostra provincia le migliori opportunità per poter vivere un'esperienza scolastica che garantisca continuità, personale ed edifici al passo con i tempi”.