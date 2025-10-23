Raccolta abiti usati: Asia organizza giornata del recupero

Domenica prossima, 26 ottobre, dalle ore 7 alle 13,30, si terrà la prima Giornata del recupero dei rifiuti tessili e degli accessori. Ad annunciarlo l'Asia di Benevento.
Come si svolgerà?
In città saranno posizionate sei isole di raccolta presso le quali, attraverso delle grandi buste, potranno essere conferiti abiti, indumenti, borse, scarpe, cinture, tendaggi e tappeti.
Dove saranno collocate le isole?
Nel quartiere Ferrovia (via Paolo Diacono), a Pacevecchia (via Ricci, strada adiacente alla chiesa di Santa Rita), a Capodimonte (via Ciletti, area parcheggio centro Luxor), viale Mellusi/degli Atlantici (area chiesa del Sacro Cuore), al rione Libertà in due punti: in piazza San Modesto e piazzale accanto alla chiesa della Santissima Addolorata.
"Con la giornata del recupero dei rifiuti tessili - spiegano dall'Asia - l’Azienda intende rispondere ad un’esigenza manifestata dai cittadini di integrazione del servizio, che è stato riorganizzato nel corso dei mesi estivi, e sensibilizzarli affinché non abbandonino le buste al di fuori dei contenitori dedicati. In caso di pioggia la giornata sarà spostata a data da destinarsi".