Allerta meteo per venti, l'avviso del sindaco Mastella Emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche

In ragione dell’allerta diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dal pomeriggio odierno e fino alle 07 di domani 24 ottobre, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche.

"In particolare per il Sannio - viene precisato da Palazzo Mosti - sono previsti venti forti con possibili raffiche". Il Sindaco, pertanto, invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di "prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per raffiche di vento: a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; ad assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario".