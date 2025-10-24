Regionali. L'associazione Libera scende in campo e lancia idee per candidati Legalità, riutilizzo dei beni confiscati, lotto al gioco d'azzardo e leggi regionali per inclusione

“Una provocazione” dalle buone intenzioni. Un input per i candidati alle prossime elezioni regionali. Lo ha lanciato l'associazione Libera contro le magfie di Benevento che ha proposto una serie di temi che si spera possano essere al centro della campagna elettorali dei candidati attraverso la nascita della lista simbolica “Comunità che cambiano comunità”.

“Non è una lista nata all'ultimo minuto – ha spiegato Michele Martino, referente di Libera Benevento – ma è figlia di una grande passione civile e di una comunità che vuole rimettere al centro i temi. Una lista, simbolica e provocatoria senza nomi né candidati ma con proposte concrete”.

A partire dal riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, tutela della memoria delle vittime innocenti, lotta al gioco d’azzardo, rafforzamento delle leggi regionali su welfare e inclusione.

Di qui l'appello a tutti i candidati del territorio ad “un confronto pubblico sui temi. Confrontiamoci apertamente su proposte concrete, che diventino azione politica e programmatica per la nuova Regione”.