Trofeo Don Pompilio al rione Ferrovia: ecco le disposizioni per il traffico Prima edizione della gara podistica agonistica "Corsa Santa Maria di Costantinopoli

Domenica 26 ottobre, a partire dalle ore 16:30, si terrà la 1° edizione della gara podistica agonistica "Corsa Santa Maria di Costantinopoli - Trofeo Don Pompilio" che avrà luogo in viale Principe di Napoli, piazza Bissolati e via Grimoaldo Re su un circuito di 3,3 km, da ripetere 3 volte in entrambi i sensi di marcia e nell'intera lunghezza delle strade, per un percorso totale pari a 10 km.

Ecco le disposizioni per il traffico



Pertanto, con apposita ordinanza è stato istituito, a partire dalle ore 12:00 fino a cessate esigenze subordinate all'avvenuto termine della manifestazione (18:30-19:00) il divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta, su viale Principe di Napoli, piazza Bissolati (solo lato civici pari) e via Grimoaldo Re, con attuazione anche nei confronti di residenti ed altri autorizzati.



Dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze subordinate all'avvenuta conclusione dell'evento (18:30 - 19:00), invece, scatterà la chiusura al traffico delle succitate strade viale Principe di Napoli, piazza Bissolati (solo lato civici pari) e via Grimoaldo Re.



Piazza Bissolati, infatti, sarà percorsa dai podisti solo nella semicorsia in direzione via Grimoaldo Re - Ponte Vanvitelli, in quanto la semicorsia opposta, opportunamente delimitata con transenne e spartitraffico, sarà lasciata libera per il transito veicolare e per l'accesso al pronto soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli in via Francesco Paga.



Oltre alle strade del circuito, dalle ore 15:00, saranno chiuse in entrata tutte le viabilità di accesso diretto o laterale a viale Principe di Napoli e via Grimoaldo Re.



In particolare, all'altezza della Rotonda dei Pentri tutto il traffico diretto alla Stazione Centrale o al centro cittadino attraverso viale Principe di Napoli e via Grimoaldo Re sarà convogliato in direzione via Antonio Abete, in subordine verso le Tangenziali.



Tuttavia, il transito dei residenti nel Rione Ferrovia e degli autobus diretti alla Stazione o al terminal di via Diacono sarà comunque ammesso attraverso viale Virgilio e via Compagna fino all'incrocio piazza Colonna - via Diacono, previo controllo / autorizzazione da parte degli operatori preposti al presidio del punto di chiusura.



Infine, sempre a partire dalle ore 15:00, saranno interdette al traffico veicolare in ingresso anche tutte le viabilità di accesso laterale a viale Principe di Napoli e via Grimoaldo Re, in particolare via Adua - tranne il tratto da incrocio via Nuzzolo ad incrocio via De Longis - via Vittorio Veneto, via Dalla Casa, via San Giovanni Di Dio) con uscita e deflusso viceversa sempre consentiti attraverso via Fatebenefratelli, via De Longis, via Diacono, via Nuzzolo, via Compagna e viale Virgilio in direzione Rotonda dei Pentri.



Allo stesso modo, saranno interdette al traffico veicolare in entrata anche via Bianchi e via Ricci con uscita e deflusso viceversa sempre consentiti o attraverso via Mariano Russo o attraverso via XXV Luglio.

