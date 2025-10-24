Demolizione plesso scuola Nicola Sala: nuove disposizioni per la viabilità Dal 29 ottobre al via l'intervento

In concomitanza con l’avvio della demolizione del plesso scuola "Nicola Sala" nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo polo didattico "Torre-Sala", dalle ore 9:00 di mercoledì 29 ottobre via Marmorale sarà chiusa al traffico nel tratto tra l'incrocio con via Nicola Sala e il civico 3.



Pertanto, con apposita ordinanza è stata prevista l'istituzione del doppio senso di circolazione nel contiguo tratto dal civico 3 fino all'incrocio con via D'Annunzio, con divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta, sul lato destro adiacente i fabbricati con numeri civici pari.



Inoltre, anche nell'adiacente tratto iniziale di via D'Annunzio è stato previsto l'istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta.



Infine, è stata prevista la realizzazione della nuova fermata autobus in via D'Annunzio nel tratto adiacente l'incrocio con via Marmorale, in sostituzione della fermata precedentemente attiva in via Marmorale proprio nel tratto oggetto dell'interdizione al traffico veicolare.