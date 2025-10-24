La proposta: una rete per il Rione Libertà

Lunedì 27 ottobre alle 17, presso il Salone della parrocchia SS. Addolorata

Benevento.  

"Il Rione Libertà, il quartiere più popoloso di Benevento, notoriamente è afflitto da tanti problemi, come le altre zone della Città, della provincia e del Mezzogiorno, ma non così intensi e numerosi concentrati nello stesso luogo.
Questione abitativa e quella dei servizi, in particolare quelli sanitari, scolastici e comunali, attanagliano la vita dei singoli cittadini e dell’intera comunità. Di fronte a questa realtà, che sfiora la drammaticità, le Associazioni, il Sindacato e il mondo cattolico del Rione ritengono che non sia più differibile un intervento coordinato per avviare un percorso di “rinascita” con gli Enti e le Istituzioni locali, che hanno la responsabilità di affrontare le diverse problematiche".
Per questi motivi, CGIL, Libera contro le mafie, SUNIA, AUSER “Libertà”, Federconsumatori, gli scout dell’AGESCI “Samnium” e le parrocchie SS. Addolorata e S. Modesto, si sono costituiti in Rete, aperta all’adesione di altri organismi, ed organizzano per lunedì 27 ottobre 2025 ore 17.00, presso il Salone della parrocchia SS. Addolorata, un incontro con i cittadini, per ascoltare dai diretti interessati le diverse problematicità e ricercare insieme le strada da percorrere.

