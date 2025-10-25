Ironia senza tempo: l’Opera Squallid Orchestra trascina il pubblico beneventano Gran successo al Teatro San Marco

Una serata all’insegna della musica, dell’ironia e dei ricordi ha animato il Cineteatro San Marco di Benevento, con un omaggio speciale agli Squallor, il gruppo che ha segnato la storia della musica italiana con il suo umorismo dissacrante e i testi provocatori.

Ad aprire l’evento è stata Monica Carbini, che ha presentato gli ospiti. Il primo intervento è stato di Gianluca Mazza, giovane neolaureato del Conservatorio “Nicola Sala”, che ha ringraziato l’Accademia delle Opere APS e il presidente Francesco Tuzio per aver dato vita e forma a questa iniziativa. Mazza ha raccontato come gli Squallor fossero una valvola di sfogo in un’epoca di perbenismo, capaci di ironizzare su tutto con intelligenza e libertà. Ha ricordato che dietro la comicità del gruppo c’erano autori di talento, innovatori della musica italiana, e ha sottolineato come semplicità e provocazione diretta siano strumenti sempre efficaci per comunicare verità e denuncia sociale.

A seguire, Ciro Castaldo, autore del libro “Fango – Gli Squallor a tutto tondo”, ha ricostruito la storia del gruppo nato dall’incontro tra Giancarlo Bigazzi, Daniele Pace, Totò Savio e Alfredo Cerruti, definendo gli Squallor un fenomeno unico, non solo musicale ma anche sociale, capace di “dire tutto, quando non si poteva dire nulla”. Castaldo ha parlato anche di Federico Salvatore, definendolo “lo Squallor mancato”, artista che ha saputo raccogliere e reinterpretare lo spirito dissacrante del gruppo.

Infine, il maestro Luigi Ottaiano, coordinatore della canzone classica napoletana presso il Conservatorio di Benevento, ha portato i saluti del presidente Nazzareno Orlando e del direttore Giuseppe Ilario, analizzando il fenomeno Squallor in chiave storica. Ottaiano ha sottolineato come la loro ironia abbia influenzato artisti successivi e come il loro linguaggio diretto e popolare abbia lasciato una traccia indelebile nella musica italiana e nella memoria collettiva.

Prima di dare il via alla musica, i tre ospiti sono stati omaggiati con targhe ricordo.

Ed ecco l’Opera Squallid Orchestra, che ha visto Gennaro Del Piano nella doppia veste guest star e direttore artistico. Sul palco la voce di Francesco Mandato, Marco Pietrantonio alla batteria, Peppe Timbro al basso, Paolo Parrella alla chitarra, Antonello Rapuano e Fabiano Fasoli alle tastiere, Vincenzo Saetta al sax e Giuseppe Telaro al violino e alla tastiera astiera.

Il concerto è stato un viaggio attraverso 18 canzoni, dai classici Cornutone e O tiemp se ne va a Filumena e Jammucenne, coinvolgendo il pubblico in canti collettivi e momenti di pura gioia.

Il gran finale ha trasformato il teatro in un’esplosione di energia: il pubblico in piedi, a cantare e ballare, tra bis, mani alzate e cellulari pronti a immortalare ogni attimo. Sorrisi, risate ed emozioni hanno reso la serata memorabile.

Non è stato solo un concerto, ma un vero e proprio tributo alla leggerezza, all’ironia e al talento senza tempo degli Squallor, reinterpretati con creatività e rispetto dall’Opera Squallid Orchestra. Una serata che ha ricordato a tutti quanto la musica possa ancora oggi unire, emozionare e far sorridere.