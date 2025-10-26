Terremoto: a Benevento lunedì 27 ottobre scuole chiuse La decisione del sindaco Clemente Mastella

Scuole chiuse domani (lunedì 27 ottobre) a Benevento. È la decisione del sindaco di Benevento, Clemente Mastella che, dopo le scosse di terremoto in Irpinia avvertite nitidamente anche nel Sannio, ha deciso di mettere in pausa le lezioni. Intanto domani mattina è in programma una riunione con il sindaco, il presidente della Provincia, Nino Lombardi ed i dirigenti scolastici.

E il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, su facebook spiega: "Domani ho deciso, dopo il parere dei miei dirigenti e tecnici, di chiudere le scuole della citta e gli uffici pubblici di mia competenza. Dopo il susseguirsi delle scosse telluricheche hanno creato apprensione nella popolazione la misura è un atto dovuto. Intanto ho dato indicazione di continuare le verifiche nei vari istituti".

E dunque con ordinanza contingibile e urgente, il sindaco di Benevento ha disposto

la chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, del territorio comunale di Benevento;

degli uffici comunali (con onere per i dirigenti di individuare i servizi essenziali per i quali sarà garantito il regolare funzionamento)

della villa comunale e dei parchi cittadini

del cimitero comunale (ferme restando le attività di accoglienza dei funerali con sola presenza di familiari)

dei teatri cittadini.

Al contempo invita gli Enti competenti ad effettuare le opportune verifiche per garantire la sicurezza di dipendenti e cittadini, valutando l’opportunità di disporre la chiusura delle strutture nella giornata di domani 27 ottobre. L’ordinanza sindacale sollecita i privati a segnalare ai Vigili del Fuoco la sussistenza di eventuali criticità relative al patrimonio edilizio privato.

Il provvedimento ha natura cautelativa e si è reso necessario per consentire le opportune verifiche strutturali, alla luce degli eventi sismici che si sono registrati.