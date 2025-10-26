Scuole nel Sannio, Lombardi: disposti controlli e verifiche in tutti gli edifici Così il presidente della Provincia di Benevento

"Sono stati disposti controlli e verifiche di stabilità in tutti gli edifici che ospitano gli Istituti della Secondaria Superiore di competenza della Provincia di Benevento". A comunicarlo è il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi.

"La misura - spiegano dalla Rocca dei Rettori - concordata in queste ore con il Dirigente del Settore Infrastrutture ed Edilizia scolastica Angelo Carmine Giordano, ha carattere preventivo ed è effettuata a puro titolo precauzionale a seguito degli eventi tellurici che hanno interessato il territorio sannita nelle scorse ore".

Il Presidente Lombardi ha informato di questa attività, che "sarà condotta dai tecnici della Provincia, sia il Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale che il Prefetto". Ed ancora dalla Provincia viene precisato che "i sopralluoghi non interferiranno con le attività didattiche qualora consentite dalle competenti Autorità comunali".