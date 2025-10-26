Terremoto: verifiche staticità strutture Provincia. Domani uffici aperti Sono cominciati i sopralluoghi dei tecnici della Provincia presso le strutture immobiliari dell’Ente

Sono cominciati i sopralluoghi dei tecnici della Provincia presso le strutture immobiliari dell’Ente per verificarne la staticità dopo lo sciame sismico delle ultime ore, il dirigente delle Infrastrutture Angelo Carmine Giordano con il funzionario Gaetano Caporaso hanno effettuato un sopralluogo alla Rocca dei Rettori.

All’esito dei predetti controlli, il Dirigente Giancarlo Corsano, sentito il Presidente della Provincia Nino Lombardi ed il Segretario generale Maria Antonietta Iacobellis, ha disposto che domani lunedì 27 ottobre 2025 gli Uffici amministrativi e tecnici della Provincia saranno regolarmente aperti.