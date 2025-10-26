Il Museo del Sannio ed il book shop, la Biblioteca Provibciale “Antonio Mellusi”, il Museo Arcos, la Chiesa di Sant’Ilario a Port’Aurea, il Musa appartenenti alla Rete Museale della Provincia di Benevento resteranno chiusi al pubblico dal pomeriggio di oggi domenica 26 ottobre 2025 a tutto il lunedì 27 ottobre 2025.
Lo ha disposto il Responsabile della Rete Museale della Provincia Alfonso Pacilio, d’intesa con il Presidente Nino Lombardi, a seguito dell’Ordinanza del Sindaco di Benevento quale misura precauzionale per lo sciame sismico di queste ore e per consentire i controlli alle strutture da parte del personale tecnico incaricato.
Terremoto: chiuse le strutture culturali e la rete museale della Provincia
Nelle giornate di oggi e domani
Benevento.
