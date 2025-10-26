A Benevento la giornata del recupero: più attenzione al conferimento dei tessili L'iniziativa promossa da Asia per sensibilizzare i cittadini al corretto conferimento

Abiti, borse, scarpe, cinture, tendaggi e tappeti. I tessili rappresentano una parte significativa dei rifiuti. Basti pensare che ogni anno in Europa se ne gettano quasi sei milioni di tonnellate, pari a 11 chili a persona.

In quest'ottica l'Asia, che a Benevento cura il servizio rifiuti, ha promosso la prima Giornata del recupero dei rifiuti tessili e degli accessori per conferire abiti ed accessori in cinque isole collocate tra i quartieri Ferrovia, Pacevecchia, Capodimonte, viale Mellusi/ Atlantici e due punti al rione Libertà.

“Quella di oggi è la prima di una serie di iniziative fortemente volute dall'amministratore Madaro, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul corretto conferimento di una particolare tipologia di rifiuto: gli abiti” ha spiegato Alessandro Gisoldi, responsabile area tecnica di Asia.

Una giornata nata anche per rispondere ad un’esigenza manifestata dai cittadini ad integrazione del servizio, che è stato riorganizzato nel corso dei mesi estivi, e sensibilizzarli affinché non abbandonino le buste al di fuori dei contenitori dedicati.

“Gli indumenti usati – ha proseguito - se conferiti nel modo giusto diventano risorse, altrimenti generano una spesa. E' dunque essenziale non non abbandonarli”.

Disposizioni regolate adesso da norme più stringenti “Le sanzioni per l'abbandono di rifiuti sono state recentemente inasprite – aggiunge ancora Gisoldi – con una legge che ha introdotto anche la flagranza differita che permetterà l'applicazione di misure sugli abbandoni illeciti anche dopo ore”.