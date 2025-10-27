Terremoto: domani scuole aperte. Mastella denuncia chi diffonde fake news A Palazzo Mosti vertice per i piani sull'emergenza sisma

A Benevento domani riprendono regolarmente le lezioni. La decisione al termine del vertice in programma a Palazzo Mosti, promosso dal sindaco di Benevento Clemente Mastella con il Presidente della Provincia, Nino Lombardi i dirigenti scolastici e la struttura amministrativa e tecnica del Comune. Il sindaco annuncia poi querele per chi ha diffuso fake news sulla chiusura delle scuole anche per domani.

"Non c'è nessun provvedimento che dispone per la giornata di domani, martedì 28 ottobre, la chiusura delle scuole che pertanto, in assenza di eventuali, ulteriori comunicazioni ufficiali saranno regolarmente aperte. Sporgerò denuncia alle autorità per la diffusione di questa falsa notizia".

In aggiornamento