Cisl IrpiniaSannio: in vista delle Regionali dieci proposte per la Campania La presentazione nella sede di Benevento di via Nicola da Monteforte

Dieci proposte per la Campania: dalla sanità al lavoro, dai trasporti alla fiscalità e ancora infrastrutture, sicurezza energia, aree interne, sviluppo industriale e abitativo.

La Cisl Irpinia Sannio le ha messe nero su bianco in un documento che è anche una piattaforma di lavoro da condividere con chi si candida a governare la Regione nei prossimi anni.

Questa mattina, nella sede di Benevento di via Nicola da monteforte, le ha illustrate il segretario territoriale della Cisl Irpinia Sannio Fernando Vecchione “Si tratta di dieci importanti spunti, costruiti dall'ascolto del territorio. Non un elenco sterile ma un patto per la Campania, dieci proposte concrete, rivolte ai candidati e alle forze politiche, con l’obiettivo di rilanciare un dialogo sociale costruttivo e partecipato”.

E infatti il documento nasce dall’ascolto quotidiano di lavoratori, pensionati, giovani, donne e famiglie, e propone soluzioni concrete per superare le disuguaglianze, promuovere lavoro dignitoso e accompagnare la transizione ecologica e digitale con equità.

Le priorità individuate includono la riduzione delle liste d’attesa sanitarie e un piano straordinario di assunzioni, la revisione dell’addizionale regionale Irpef e contrasto all’evasione fiscale, programmi di reimpiego per lavoratori in crisi, completamento dei progetti Pnrr e pieno utilizzo della Zes unica, investimenti per l’innovazione tecnologica delle Pmi, potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di supporto, istituzione di un Osservatorio cantieri e una cabina di regia per gli investimenti industriali, tutela dei poli industriali e sviluppo di una multiutility regionale per acqua, energia e rifiuti, formazione permanente e superamento del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, sostegno al lavoro stabile nel turismo e contrasto alla precarietà, investimenti per sostenere politiche attive concrete per donne e giovani.

“Non abbiamo limiti di tempo, non chiedimo che il progetto venga realizzato nei canonici 100 giorni – prosegue Vecchione - ma nell’intero mandato promuovendo, però, un metodo basato sul confronto e sul rispetto reciproco”.

E sono già stati fissati gli incontri con i candidati che prenderanno il via il 6 novembre con Roberto Fico e il 13 con Edmondo Cirielli.