Testi antichità cristiana: prosegue percorso diretto da Iadanza Gran successo per il ciclo organizzato dai Fatebenefratelli di Benevento

Ha riscosso grande interesse il primo degli otto incontri mensili del Ciclo Formativo, organizzato dai Fatebenefratelli di Benevento, dedicato ai Testi dell’Antichità Cristiana diretto da Mons. Mario Iadanza - Responsabile dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Benevento e docente di Storia della Chiesa antica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (sezione San Tommaso).

Un percorso di ascolto e condivisione per riscoprire la bellezza delle origini cristiane e lasciarsi ispirare dalla testimonianza dei primi secoli. La partecipazione è libera e aperta a tutti. Gli incontri offriranno spunti spirituali e culturali, con letture commentate e momenti di dialogo. Un’occasione preziosa per nutrire la fede e approfondire le radici della tradizione cristiana.

Il prossimo appuntamento, che si terrà nella Sala Capitolare dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, lunedì 17 novembre 2025 alle ore 17.30, sarà dedicato a "Le Lettere di Ignazio di Antiochia".

Riscoprire le radici della fede offre nuove prospettive su dignità, sofferenza e speranza, valori essenziali nella nostra missione ospedaliera. Un momento di ricarica spirituale, ispirato dalla saggezza dei Padri della Chiesa, per affrontare il quotidiano con rinnovato vigore.