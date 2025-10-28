Lavori per 200mila euro per le Strade provinciali a Limatola e Durazzano Previste la risagomatura del piano viabile e la sua messa in sicurezza

Il Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento consegna per l’esecuzione due importanti cantieri di lavoro per interventi di rispristino del manto d’asfalto di altrettante Strade provinciali, la n. 119 e la n. 122, la prima interessante il territorio di Limatola, la seconda quello di di Durazzano.

Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi che ha precisato che i lavori, che cominceranno nei prossimi giorni, comportano una spesa complessiva di 200mila Euro.

Per entrambe le arterie, che presentano un fondo stradale in alcuni punti gravemente ammalorato, il programma degli interventi previsti prevede la risagomatura del piano viabile e la sua messa in sicurezza.

In una dichiarazione il Presidente Lombardi ha ricordato che gli interventi sulle Sspp n. 119 e 122 sono stati resi possibili grazie solo al lavoro amministrativo e tecnico per il rinvenimento dei fondi sul Bilancio dell’Ente e a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Provinciale del relativo programma dei lavori pubblici. “E’ ormai atavica la carenza di risorse finanziarie adeguate alle condizioni delle arterie provinciali”, ha precisato Lombardi, che ha aggiunto: “la Provincia è costretta ad affrontare una serie di criticità e spesso di emergenze sulle strade di competenza senza avere il supporto di un’assegnazione di risorse finanziarie In queste condizioni risulta

difficile il superamento almeno delle principali situazioni di rischio che si registrano sui 1.300 chilometri di infrastrutture viarie di competenza. Questa condizione, tuttavia, rende l’Amministrazione che ho l’onore di presiedere sempre impegnata nell’affrontare con determinazione i problemi che maggiormente colpiscono i cittadini e le imprese produttive e commerciali dei nostri Comuni sanniti”.