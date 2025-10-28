Prevenzione oculistica: in campo i Lions Benevento Arco Traiano e Benevento Host Controlli gratuiti presso l’auditorium della Parrocchia del Sacro Cuore di Benevento

Si è svolta domenica 26 ottobre, presso l’auditorium della Parrocchia del Sacro Cuore di Benevento, una giornata interamente dedicata alla prevenzione oculistica, promossa dai Lions Benevento Arco Traiano e Benevento Host. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, ha visto la partecipazione attiva di adulti e bambini, ai quali sono state offerte oltre trenta visite gratuite, comprensive di esame visivo optometrico.

Il successo della giornata è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione del Centro Ottico Mario Balestrieri, che ha messo a disposizione la propria esperienza e professionalità per garantire controlli accurati e consulenze personalizzate. L’evento si inserisce perfettamente nello spirito del motto internazionale dei Lions, “we serve”, che da sempre ispira l’azione dei club nel rispondere concretamente ai bisogni della comunità.

I Lions Benevento Host e Benevento Arco Traiano ringraziano tutti i volontari, i professionisti coinvolti e la Parrocchia del Sacro Cuore per l’ospitalità, rinnovando il proprio impegno a servizio della comunità locale.