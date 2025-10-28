Il Premio San Giovanni Paolo II al dg del San Pio Morgante VIDEO Il riconoscimento assegnato per "la cura della salute nel difficile contesto delle aree interne"

Contribuire alla pace ma anche alla cura della salute, del benessere e della cultura. L'impegno per garantire la cura in un contesto difficile come quello delle aree interne. E' il motivo alla base del conferimento del “Premio Internazionale San Giovanni Paolo II” al Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, Maria Morgante.

Il riconoscimento, ideato da Nino Capobianco, rende omaggio a San Giovanni Paolo II e celebra personalità che, con opere e impegno, contribuiscono alla promozione della pace, della salute, del benessere.

Nella sala Convegni del Padiglione Santa Maria delle Grazie la cerimonia con gli interventi oltre che dell'ideatore de Premio, Capobianco anche del Presidente Svimar (associazione senza scopo di lucro che opera ogni giorno per promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno e contrastare lo spopolamento delle aree interne ) Giacomo Rosa.

Un premio che il direttore Morgante ha dedicato a tutto il personale medico, sanitario, amministrativo dell’ospedale.

All'appuntamento anche i saluti del sindaco di Benevento, Clemente Mastella che ha evidenziato il difficile momento per il mondo della sanità, in particolare nelle aree interne e il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina.

Una mattina emozionante e intensa che ha permesso anche di affrontare i prossimi punti all'ordine del giorno: dal reclutamento del personale al nuovo pronto soccorso che dovrebbe essere inaugurato entro la fine dell'anno. E ancora il tema degli accessi all'emergenza che andrebbero maggiormente filtrati. Una strada da percorrere, ha spiegato il dg, attraverso la massima integrazione tra la medicina ospedaliera e quella del territorio.