Il cardinale Battaglia a Benevento per l'Istituto Superiore di Scienze Religiose

Il Vescovo di Napoli nel Sannio per l'inaugurazione dell'anno accademico

Benevento.  

Si terrà mercoledì 5 novembre alle 16.30 presso l'Auditorium del Seminario Arcivescovile in Viale Atlantici la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2025/26 dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento, con la prolusione del Cardinale Domenico Battaglia.

Dopo i saluti di monsignore Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, e del professore Francesco Asti, Presidente della PFTIM di Napoli, seguirà l'introduzione del Direttore dell'ISSR, professore Giovanni Tagliaferro.

La Prolusione del Cardinale Battaglia sarà dedicata al tema "Beati i costrutti di pace"

