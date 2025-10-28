il cardinale battaglia a benevento per l istituto superiore di scienze religiose

Si terrà mercoledì 5 novembre alle 16.30 presso l'Auditorium del Seminario Arcivescovile in Viale Atlantici la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2025/26 dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento, con la prolusione del Cardinale Domenico Battaglia.
Dopo i saluti di monsignore Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, e del professore Francesco Asti, Presidente della PFTIM di Napoli, seguirà l'introduzione del Direttore dell'ISSR, professore Giovanni Tagliaferro.
La Prolusione del Cardinale Battaglia sarà dedicata al tema "Beati i costrutti di pace"