Riunione Area Vasta, ok a Fragneto L'Abate e tavolo tecnico su trasporti Il 3 novembre è in programma una riunione tra i sindaci dell'Area Vasta e Confindustria

L'assemblea dell'Area Vasta, che si è riunita stamane presso l'Aula consiliare del Comune di Benevento, ha votato all'unanimità l'adesione all'organismo del Comune di Fragneto L'Abate.

Successivamente si è riunito il tavolo tecnico sul trasporto pubblico locale per affrontare la questione del subentro del concessionario unico a partire da gennaio 2026.

Per armonizzare le richieste i Sindaci hanno ricevuto una scheda tecnica da compilare e da trasmettere all'Air. Contiene, tra l'altro, le proposte per la rimodulazione del percorso nei limiti dei chilometri già finanziati, per rendere più armonici ed efficienti i collegamenti inter-comunali e le proposte di nuovi percorsi con possibile richiesta di finanziamento alla Regione.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha comunicato che il prossimo 3 novembre è in programma una riunione tra i sindaci dell'Area Vasta e Confindustria, presso la sede di piazza Risorgimento, per affrontare le questioni relative alla transizione verso il gestore unico, con particolare attenzione ai risvolti per le ditte di trasporto private che attualmente operano sul territorio provinciale.