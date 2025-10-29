Un tratto di via Nuzzolo interdetto alla sosta e al traffico fino al 25 novembre Per i lavori di potenziamento della rete elettrica

Al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di potenziamento della rete elettrica, fino a martedì 25 novembre, con attuazione graduale e progressiva nelle aree di volta in volta interessate, via Nuzzolo sarà interdetta alla sosta nel tratto tra l'incrocio con via Diacono e l'incrocio con via Stasi (ingresso Istituto Scolastico Palmieri - Rampone).

Inoltre, il contiguo tratto di via Nuzzolo da via Stasi fino all'incrocio con via Compagna sarà interdetto al traffico. I provvedimenti avranno vigenza solo nei giorni e nella fascia oraria 7:00 - 17:30 interessata dall'esecuzione dei lavori.