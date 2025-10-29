Ognissanti e commemorazione dei Defunti: varato il piano traffico Per la gestione delle viabilità di accesso al cimitero

In occasione delle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, con apposita ordinanza è stato varato il Piano traffico per la gestione delle viabilità di accesso al cimitero nei giorni di venerdì 31 ottobre, sabato 1° novembre e domenica 2 novembre, con attuazione dalle ore 7:00 alle ore 18:30.

Via Cimitero, via San Marco e via Fontana Margiacca (a partire dall'incrocio con via Dei Dauni) saranno inibite al traffico, eccetto che per i veicoli di residenti e soggetti previamente autorizzati da parte del Servizio Traffico e dagli operatori preposti alla vigilanza dei punti di chiusura.

Inoltre, al fine di garantire la fluidità della circolazione, è stato previsto anche il divieto di sosta e fermata, ambo i lati, con rimozione coatta, in via Ponticelli, via San Pasquale e in viale dei Rettori nel tratto adiacente l'Arco di Traiano.

Infine, il divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta, è stato previsto anche nelle aree di via Nicola da Monteforte (stalli lato destro del marciapiede nel senso di marcia in direzione piazza Risorgimento e via Vittime di Nassiriya (adiacente ingresso Megaparcheggio di via del Pomerio) individuate insieme a piazza Cardinal Pacca come capolinea delle navette e dei bus per il collegamento tra il centro urbano e il cimitero.