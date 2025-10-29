Bolletta aggiuntiva Tari di 6 euro: è un obbligo imposto da una legge nazionale La precisazione del sindaco Mastella sulla componente perequativa

In relazione all’invio della bollettazione suppletiva della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2025 contenente la componente perequativa UR3 (che ammonta a € 6,00 per utenza), si precisa che la suddetta componente non rappresenta una scelta discrezionale del Comune bensì un obbligo normativo imposto a livello nazionale dal legislatore per garantire la copertura economica degli oneri connessi all’attuazione del “Bonus sociale rifiuti”.

La componente perequativa UR3, disciplinata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n. 133/2025/R/RIF e dal DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, è infatti finalizzata proprio a finanziare il “Bonus sociale rifiuti”.

Tale Bonus consentirà quindi alle famiglie che ne hanno diritto di poter beneficiare di una riduzione della tariffa TARI, con l’obiettivo di garantire maggiore equità nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si precisa altresì che l’accesso al Bonus avviene automaticamente tramite il Sistema Informativo Integrato, che incrocia dati provenienti da INPS e altri enti istituzionali, semplificando in questo modo l’iter per i cittadini.