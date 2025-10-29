Ict Campus Benevento, borse di studio per la cyber security: plauso di Mastella "Segno di una fiducia, ben riposta, in questa istituzione culturale e scientifica"

"La cyber security è una delle frontiere geopolitiche cruciali della sicurezza. Formarsi in questo ambito è un investimento prezioso. Ict Campus, cui vanno i miei complimenti, è una risorsa della Città alla quale l'Amministrazione ha creduto fermamente attraverso la compartecipazione diretta e concedendo la sede che è in un immobile comunale. Segno di una fiducia, ben riposta, in questa istituzione culturale e scientifica", lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella a margine della cerimonia presso la sede dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) a Roma, per la sottoscrizione della convenzione per l’assegnazione di 123 borse di studio al merito destinate a studenti e studentesse degli ITS Academy dell’area ICT impegnati in percorsi formativi nel settore della cybersicurezza.