Ripristino sulla Strada Provinciale n. 73 "Panoramica Sud Matese" Rimodulazione economica per consentire i lavori nel territorio di Morcone

Il Settore Infrastrutture viarie della Provincia di Benevento ha approvato la rimodulazione del quadro economico per un intervento di ripristino sulla Strada Provinciale n. 73 “Panoramica Sud Matese” in territorio di Morcone.

Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi che ha precisato che il provvedimento mobilita risorse finanziarie per 500mila Euro.

L’intervento, disposto dal Settore Infrastrutture, ridefinisce un progetto del 2020 che riguardava la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “S.P n°73 “Panoramica Sud Matese” per il risanamento di movimenti franosi e ripristino di tratti del piano viabile dissestati. L’importo complessivo di € 500mila è stato dunque riassegnato sugli impegni contabili assunti in precedenza e, pertanto, nei prossimi giorni il cantiere di lavoro potrà essere avviato.

Il programma prevede la realizzazione di due paratie in cemento armato per far fronte agli imponenti fenomeni franosi che si registrano in quell’area dell’Alto Tammaro.