Benevento Calcio e Rotary insieme per celebrare il Polioday Si rinnova l'impegno del club giallorosso per sensibilizzare la vaccinazione contro la poliomielite

Il Benevento Calcio rinnova il suo impegno accanto al Rotary Club Benevento per celebrare il Polioday, la Giornata mondiale della Poliomielite. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione e sull’impegno globale per l’eradicazione definitiva della malattia. In tutto il mondo, nei giorni che precedono e seguono la settimana dell’immunizzazione, si svolgono eventi per promuovere questa causa fondamentale. Prima della gara di domenica 2 novembre p.v., Benevento-Sorrento verrà diffuso un messaggio informativo che evidenzia l'impatto straordinario del Rotary: "I soci del Rotary Club Benevento hanno donato in circa 30 anni più di 2,2 miliardi USD e immunizzato più di 400 milioni di bambini all'anno e insieme ai suoi partner hanno ridotto del 99,9% i casi di #polio nel mondo dal 1988. EndPolioNow non si fermerà finché la malattia non sarà eradicata per sempre. Ora tocca a te, contiamo sul tuo sostegno “Basta così poco”. Durante il riscaldamento pre partita, una delegazione del Rotary Club di Benevento scenderà in campo con un banner del progetto umanitario, un gesto simbolico per ricordare a tutti l'importanza di questa lotta.