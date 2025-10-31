Provincia di Benevento: il colonnello Keten incontra il presidente Lombardi Oggi alla Rocca dei Rettori

Il Colonnello Marco Keten, nuovo Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Benevento, è stato ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori dal Presidente della Provincia Nino Lombardi che gli ha formulato gli auguri di buon lavoro.

In precedenza Lombardi aveva ricevuto il Colonnello Enrico Calandro, che, assunto un nuovo incarico, ha lasciato il Comando di Via Meomartini e presentato il proprio commiato al Presidente della Provincia.

Nel ringraziare il Colonnello Calandro per il lavoro svolto nei tre anni alla guida dell’Arma nel Sannio, Lombardi ha rivolto al Comandante gli auguri di buon lavoro presso il Comando Interregionale dei Carabinieri.