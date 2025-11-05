A Ceppaloni il Natale prende vita tra luci, sapori e magia Quando il Natale diventa “Come d’Incanto” e il Borgo si riempie di Magia, Tartufo e Streghe

Ceppaloni si prepara a immergersi nell’atmosfera più affascinante dell’anno con “Come d’Incanto”, i Mercatini di Natale che animeranno il borgo a partire dall’8 novembre e fino al 21 dicembre, ogni sabato, domenica e giorno festivo. Un evento attesissimo, capace di trasportare visitatori e residenti nello spirito più autentico del Natale, tra luci scintillanti, profumi di festa e la calda accoglienza che da sempre caratterizza il cuore del paese.

Il suggestivo borgo di Ceppaloni, con le sue stradine di pietra e scorci panoramici, si trasformerà in un percorso fiabesco che condurrà i visitatori fino alla Corte del Castello, dove si potrà vivere un’esperienza sensoriale a tutto tondo: degustazioni di prodotti tipici, esposizioni artigianali, stand enogastronomici, installazioni artistiche, spettacoli itineranti e musica dal vivo che accompagneranno i momenti di festa. Le luci, le decorazioni e i profumi di spezie e dolci natalizi faranno da cornice a un evento che punta a diventare uno degli appuntamenti più amati della provincia.

L’apertura dei Mercatini coinciderà con un altro importante evento per Ceppaloni: “Magia al Borgo – tra Tartufo e Streghe”, in programma l’8 e il 9 novembre. Una scelta voluta dall’amministrazione per dare ancora più rilievo a un’iniziativa che unisce cultura, tradizione e promozione del territorio. Grazie all’esito positivo del bando vinto con il Ministero dell’Agricoltura, il Comune ha potuto rendere possibile una manifestazione che celebra le eccellenze locali e che, insieme ai Mercatini, contribuirà ad attrarre turismo e vitalità nel borgo.

Il successo annunciato dell’iniziativa è già testimoniato dalle numerose prenotazioni di visitatori, camper e pullman che hanno scelto Ceppaloni come meta per le festività. Un risultato che conferma la capacità del paese di proporsi come polo di attrazione turistica e culturale, grazie anche alla tenacia con cui l’amministrazione comunale ha difeso e rilanciato la propria identità, ottenendo la riammissione nel Piano Nazionale per la Riqualificazione dei Piccoli Comuni.

Tra luci, profumi e sorrisi, Ceppaloni si appresta dunque a vivere settimane di pura emozione. “Come d’Incanto” non sarà solo un evento, ma un viaggio nel cuore del Natale, dove ogni angolo del borgo racconterà una storia di tradizione, speranza e comunità.