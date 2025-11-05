Premio nazionale giustizia e legalità 2025: la persona al centro Presenzia il ministro Matteo Piantedosi. Conduce il direttore di Otto Channel Tv Pierluigi Melillo

Memoria, legalità e solidarietà si intrecciano e danno vita anche quest’anno alla seconda edizione del premio nazionale “Giustizia e legalità 2025” , nato dal protocollo interistituzionale sottoscritto tra l’ente culturale San Lorenzo Martire Nicola Vigliotti odv” ed il circolo socio culturale Petrastrumilia.

Il tema scelto quest’anno è: "La persona al centro",ossia un modo per valorizzare l'individuo, rispettando la sua individualità, i suoi bisogni e le sue aspirazioni, nel rispetto di tre valori fondamentali che tutti devono sentire propri.

L'appuntamento è per sabato 8 novembre a San Lorenzello. Una giornata dedicata alla memoria e alla legalità, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: alle ore 16.25 ci sarà la deposizione della corona di alloro alla lapide in memoria agli agenti di polizia di Stato Antonio Cestari, Michele Tatulli e Rocco Santoro.

Alle ore 17.00 nella sala giardino storico di palazzo Massoni nel suggestivo borgo storico di San Lorenzello, la cerimonia di consegna del premio nazionale legalità e giustizia 2025. La conduzione sarà affidata al giornalista Pierluigi Melillo direttore responsabile di Otto Channel Tv.

Il riconoscimento è stato conferito a persone, che grazie al loro impegno, in diversi settori di competenza contribuiscono quotidianamente a diffondere esempi, in cui prevale l’interesse collettivo.

Il premio nazionale giustizia e legalità anno 2025 sarà conferito agli Istituti scolastici: Convitto nazionale di Avellino ed all'istituto comprensivo Calvario-Covotta di Ariano Irpino, al centro servizi per il volontariato Irpinia-Sannio, a don Luigi Merola ad Alessandro D’Acquisto in memoria del brigadiere Servo di Dio Salvo D’Acquisto, ad Antonio Giordano oncologo di fama mondiale.

Da quest’anno è stato istituito il premio Speciale Luigi Botte in memoria dell’alto funzionario della polizia di Stato, originario di San Lorenzello e punta di diamante per l'ente culturale San Lorenzo Martire Nicola Vigliotti Odv che sarà conferito a rappresentanti delle forze dell’ordine e di soccorso pubblico che si distinguono per il loro impegno a favore della comunità.

Quest’anno saranno premiati tre Vigili del fuoco:

Luigi Del Ponte capo reparto vigili del fuoco, Pasquale Marinelli capo reparto in quiescenza vigili del fuoco, Antonio Feoli capo reparto in quiescenza vigili del fuoco.

La memoria non è un mero esercizio commemorativo o solo il ricordo del passato, ma un elemento costitutivo della coscienza pubblica, ma un potente strumento educativo e formativo per le nuove generazioni. Per trasmettere ai giovani la cultura della legalità è necessario un percorso formativo ed informativo accompagnato dall’esempio e dalla testimonianza diretta di “personaggi simbolo” che hanno fatto della legalità e dell’impegno sociale il proprio spirito guida.