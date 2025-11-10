Coisp, Capuano eletto Segretario generale a Benevento Congresso provinciale con il numero uno nazionale, Raimondi e regionale Onorato. Il saluto di Fanzo

E' Pierluigi Capuano il neo Segretario generale Coisp Benevento che succede ad Antonio Fanzo.

La proclamazione questa mattina a margine del nono congresso provinciale del coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di Polizia. Appuntamento che si è svolto alla presenza Giuseppe Raimondi e Alfredo Onorato, rispettivamente numero uno nazionale e Segretario regionale Coisp.

Della squadra di Capuano faranno parte Segretario generale vicario: Antonio Zollo e Segretario aggiunto Vito Piazza. Segretari provinciali: Pietro Cantone, Mariaceleste Zollo, Giuseppe Manzi, Nicola Masone ed Antonio Fanzo (Segretario in quiescenza).

Eletti consiglieri: Gianluigi Tammaro, Romolo Gilardi, Luigi Grazioli, Rosario Pascarella, Albino Nino Carpentieri, Vincenzo Salicone, Massimo D'Alessio, Antonio Zezze, Mattia Sabatini, Pasquale Mattia Ciardullo, Amabile Caporaso e Pietro Pascucci.