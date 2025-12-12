Fatebenefratelli: innovativo intervento per l'ipertensione arteriosa Devervazione percutanea delle arterie renali da oggi anche con ultrasuoni

L'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù “Fatebenefratelli” di Benevento diretta dal prof. Bruno Villari si conferma una eccellenza nel suo campo. A conferma di questo percorso virtuoso qualche giorno fa è stato eseguito, per la prima volta a Benevento e tra le prime volte in Italia, un innovativo intervento di “denervazione percutanea delle arterie renali (RDN)” con utilizzo di tecnologia ad “Ultrasuoni”, metodica indicata per il trattamento dell'ipertensione arteriosa in pazienti non responsivi alla terapia farmacologica standard.

L’ipertensione arteriosa è una patologia che colpisce in Italia oltre il 30% della popolazione adulta e rappresenta uno dei principali fattori di rischio per numerose malattie cardiovascolari, tra le quali la cardiopatia ischemica e l'ictus cerebrale. Nonostante l'ampia disponibilità di farmaci anti-ipertensivi, un’alta percentuale di pazienti ipertesi non riesce ad ottenere un buon controllo pressorio. Per questa tipologia di pazienti, da diversi anni ormai presso il Fatebenefratelli di Benevento, è disponibile la RDN con utilizzo di radio-frequenza.

L'innovativa procedura negli anni si è rivelata estremamente efficace garantendo ai pazienti trattati un ottimale controllo della pressione arteriosa, spesso anche con concomitante riduzione del numero di farmaci assunti e/o del dosaggio degli stessi.

L’ingegneria biomedica, però, è in continua evoluzione ed è di recente introduzione una nuova tecnologia per eseguire la RDN basata sull’utilizzo di ultrasuoni.

Con accesso arterioso femorale, si posiziona un catetere a palloncino nell’arteria renale e si eroga energia ad ultrasuoni per pochi secondi, interrompendo le terminazioni nervose che decorrono sulle arterie renali, iperattive nei soggetti ipertesi.

La paziente trattata è una donna affetta da ipertensione arteriosa da oltre 20 anni che, nonostante l’assunzione di 4 farmaci ad alto dosaggio, non riusciva ad avere un soddisfacente controllo pressorio.

La denervazione è stata eseguita nel Laboratorio di Emodinamica dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento dai dott.ri Eugenio Laurenzano e Bruno Petruzziello. L’intervento è durato meno di un’ora e la paziente il giorno successivo è tornata a casa in ottime condizioni cliniche generali, anche con un miglior controllo della pressione arteriosa.