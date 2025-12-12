Doppia candidatura Unesco: "Il Sannio paga l’incapacità di fare sistema" La sollecitazione di Vincenzo Lombardi della Lega ai vertici istituzionali

“La vicenda della doppia candidatura e della doppia regia Unesco rappresenta l’ennesima fotografia di un territorio bloccato dall’incapacità dei suoi vertici istituzionali di fare squadra, costruire sinergie e parlare con una sola voce”. Così Vincenzo Lombardi, Responsabile Dipartimento Regionale del Turismo, commenta lo scenario emerso in queste ore sulla presentazione di due progetti distinti alla Regione Campania per la governance turistica e sulla cosiddetta “candidatura doppione”, che rischia di indebolire ulteriormente il peso del Sannio nei tavoli decisionali regionali e nazionali.

“Il territorio sannita - spiega Lombardi - si appresta a presentarsi diviso con due diverse proposte di DMO (Destination Management Organization), sostenute da Comuni, soggetti istituzionali e rappresentanze economiche differenti, senza una regia politica unitaria e senza un coordinamento sovracomunale forte. Le DMO sono strumenti pensati per organizzare e governare il turismo su area vasta, mettendo in rete enti locali, imprese e operatori culturali: moltiplicarle sullo stesso territorio significa, di fatto, istituzionalizzare la frammentazione. In questo quadro un ruolo di guida avrebbe potuto e dovuto assumerlo l’Ente Provincia. La scelta di sostenere ecumenicamente entrambe le proposte – sottolinea – anziché favorire una convergenza, finisce per legittimare la divisione, rinunciando di fatto a quel ruolo di indirizzo politico che sarebbe stato necessario in una fase così delicata.”.

“Da tempo – ricorda Lombardi – denunciamo il paradosso di un territorio ricco di storia, identità e riconoscimenti, a partire dal patrimonio UNESCO, che però non riesce a tradurre questo capitale in una strategia condivisa di sviluppo”.

"Lo abbiamo scritto, detto e ribadito più volte: senza una regia unitaria, senza una visione comune, il Sannio continuerà a perdere occasioni. Il Sannio non può permettersi di presentarsi diviso sui grandi dossier strategici. La doppia candidatura UNESCO è il simbolo di una classe dirigente che non riesce a fare sintesi e a esercitare un ruolo di guida. Siamo di fronte ad una sconfitta politica e istituzionale, che chiama in causa precise responsabilità”, conclude Lombardi.

