Flash Mob Special Olympics, grande giornata a Limatola Parisi "Celebrata forza inclusione"

Al grido del claim “Tutta l’Italia”, centinaia di ragazzi in festa hanno animato la mattinata di ieri a Limatola per il Flash Mob Special Olympics 2025. Una giornata ricca di contenuti, promossa dal Comune di Limatola, guidato dal sindaco Domenico Parisi, dall’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci con la dirigente Rosalia Manasseri e da Special Olympics Italia, rappresentata dal direttore regionale Salvatore Taurino, insieme a Carmine Pollastro e Maria Grasso.

L’evento è stato impreziosito dalla presenza dell’onorevole Giovanna Miele, membro della Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Gli studenti – presenti anche quelli dei plessi di Dugenta, Frasso Telesino e Melizzano – si sono riuniti in piazza San Biagio, dove è stata accesa la torcia olimpica sulle note dell’inno nazionale. Successivamente, il corteo guidato dal sindaco Parisi, dai sindaci Di Cerbo e Viscusi e dal consigliere delegato all’Istruzione di Melizzano, Battaglino, ha raggiunto piazza del Municipio. Qui è stato acceso il tripode, dando il via ai balli del flash mob, preparati con cura dai docenti e accompagnati dalla musica di Gabry Ponte.

"Oggi – ha dichiarato il sindaco Parisi – il nostro Comune ha respirato un’aria speciale. Abbiamo celebrato il coraggio, la gioia, la forza dell’inclusione e la bellezza dei nostri ragazzi. Le iniziative Special Olympics ci ricordano che lo sport unisce ed emoziona. I sorrisi dei ragazzi resteranno nel nostro cuore".

Il sindaco ha poi ringraziato i colleghi amministratori, la dirigente Manasseri, il direttore Taurino e tutti i docenti, rivolgendo un ringraziamento particolare all’insegnante Marilina Amoriello, riconoscendone il ruolo determinante nella riuscita dell’intera manifestazione.

Parole di apprezzamento sono state rivolte anche all’onorevole Miele "Nonostante un impegno a Montecitorio, ha scelto di essere qui per accendere con noi la fiaccola olimpica, rendendo questa giornata ancora più speciale. Sta facendo un grande lavoro per le nostre scuole e per i nostri giovani, e la sua presenza è stata un segno importante di vicinanza alla Comunità di Limatola".

L’onorevole Giovanna Miele ha espresso a sua volta grande entusiasmo "È stato un momento di festa e condivisione, in cui lo sport ha dimostrato di essere un potente strumento educativo e sociale. Ho camminato con studenti, docenti, amministratori e cittadini, respirando entusiasmo e il desiderio di costruire una società più equa e accogliente. Ringrazio il sindaco Parisi per l’invito e rinnovo il mio impegno a sostenere progetti che mettano al centro i giovani e il rispetto".

