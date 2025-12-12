Fondo Valle Isclero, il sindaco di Dugenta Di Cerbo: servono lavori strutturali Bene l’intervento di nuova pavimentazione avviato da Anas ma non basta

«Bene l’intervento di nuova pavimentazione avviato da Anas lungo la Fondo Valle Isclero, ne prendiamo atto ma non basta, servono lavori strutturali per rendere questa importante arteria più sicura». Il sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo commenta così l’avvio del cantiere che in questi giorni sta interessando la Fondo Valle Isclero.

«Abbiamo più volte sollecitato questi lavori - aggiunge Di Cerbo - segnalando, l’ultima volta meno di un mese fa, un intervento ad horas per la messa in sicurezza della strada al fine di garantire la pubblica e privata incolumità dei fruitori dell’arteria. Gli interventi realizzati a maggio da Anas avevano interessato solo alcune tratte. Adesso, finalmente, l’aziende sembra avere accolto le mie richieste e quelle dei miei colleghi sindaci. Bene, ne prendo atto e voglio ringraziare Anas e nello specifico l’ingegnere Fiore che in Prefettura aveva assunto questo impegno. Si tratta però dell’ennesimo intervento tampone ed allora l’auspicio è che si tratti di una tappa di una progettualità più ampia in grado di rendere più sicura questa importante arteria che negli anni ha visto un aumento esponenziale del volume di traffico, anche dei mezzi pesanti impegnati nei cantieri della Napoli-Bari».