Screening oncologici Asl, Spinosa: a breve accordo con le farmacie La direttrice generale dell'azienda sanitaria rinnova l'invito alla prevenzione: ci saremo sempre

Continua a far registrare numeri importanti la campagna di screening per la prevenzione oncologica promossa dall'Asl di Benevento. Oggi nuovo appuntamento a Montesarchio, in Valle Caudina, poi sarà la volta di San Giorgio del Sannio.

E la direttrice generale dell'azienda sanitaria di via Oderisio, Tiziana Spinosa, annuncia a breve anche un nuovo accordo con le farmacie del territorio per estendere sempre più la cultura della popolazione.

“La riposta della popolazione è veramente molto alta”, spiega Spinosa che per la Valle Caudina rileva un'ottima risposta della popolazione alla campagna promossa dall'Asl. “Si conclude il tour del distretto di Montesarchio che ha registrato un'affluenza notevole”.

Ma, come detto, l'impegno è di promuovere sempre con maggiore forza la cultura della prevenzione.

Screening oncologici nel Sannio

“L'offerta è gratuita ed è una presa in carico”, ribadisce la direttrice generale dell'Asl di Benevento che precisa: “La mammografia non è una prestazione, ma un percorso. Si accede su invito da parte dell'Asl. Le donne possono recarsi direttamente al distretto di appartenenza su invito dell'Asl o del proprio medico di medicina generale, ma a breve faremo anche un accordo con le farmacie in maniera tale che gli screening potranno essere prenotati anche nelle farmacie. E la medicina generale sarà parte attiva di questa offerta”.

La cultura della prevenzione in campo oncologico

“Lo screening è molto importante aiuta a intervenire quando una lesione oncologica è molto piccola. Vero è che molte donne e molti uomini hanno paura di sottoporsi allo screening ma è sbagliato, il tumore diventa poi sintomatico e tutto diventa più invasivo. Con una diagnosi precoce, invece, si interviene subito”.

L'impegno dell'Asl: camper mobili e distretti, ci saremo sempre

“Noi attueremo questa campagna screening sempre. Non è un impegno occasionale ma con i vari punti ed i camper mobili – conclude la direttrice Tiziana Spinosa - noi ci saremo sempre”.