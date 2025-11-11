Mastella: "Il Rione Libertà sarà più centrale con nuove strade e gallerie" L'intervento del primo cittadino a margine dell'inaugurazione del nuovo campo da bocce

E' stato inaugurato al Rione Libertà il nuovo campo di bocce, posto al Rione San Modesto nel cuore della spina verde. Un'opera che per Mastella riguarda "l'aspetto ludico", con il primo cittadino che ha sottolineato che ci sono "altri aspetti importanti messi in campo per il Rione Libertà. Prossimamente saranno messe in cantiere via Vitelli, via Cocchia e via Cosentini - ha aggiunto Mastella - Abbiamo messo in piedi e restaurato per la comunità il Piccolo Teatro, facendo lievitare attorno a esso i ragazzi del quartiere. Poi c'è la strada che toccherà il Rione Libertà arrivando dall'Appia, in modo che non ci sarà lo sgorbio del traffico caotico. Non voglio che ci sia un isolamento del Rione Libertà con la parte centrale della città: la centralità deve essere per tutti, e questo sarà fondamentale anche con l'utilizzo delle gallerie".

Pasquariello: "Effettuata un'opera semplice, ma utile. C'è grande attenzione per il Rione Libertà"

Presente anche l'assessore Pasquariello che si è soffermato così sulla riqualificazione del campo di bocce e non solo, grazie a un finanziamento di centomila euro giunto dalla Regione Campania: "Abbiamo ripreso questi due campi di bocce e il retrostante campo di basket all'aperto. Li abbiamo resi anche più vivibili, uno dei due lo abbiamo coperto, facendo anche delle opere di pulizia. Sono luoghi che reputiamo essere di socializzazione, in una parte importante della città, sulla quale l'amministrazione ha concentrato la propria attenzione. Ricordo che a via Torino, ma anche all'ex scuola San Modesto sorgeranno nuove diverse nuove unità di edilizia residenziale popolare. Abbiamo fatto altri investimenti nella zona Addolorata. Il Rione Libertà è un luogo importante, al quale va dedicata la nostra attenzione. Questo del campo da bocce è un servizio semplice, ma utile. Cerchiamo di essere presenti, ma confidiamo molto nel senso civico. Qui c'è un gruppo di persone che si sono impegnati per tenere bene questi campi. Cercheremo di essergli vicino e confidiamo che tutti tengano conto che queste strutture sono per il quartiere".

Campo polivalente, ecco i lavori effettuati

Gli interventi effettuati sono il rifacimento del sottofondo del campo di bocce, Realizzazione di armadi metallici per deposito materiale annesso ai campi di bocce; la realizzazione di copertura di un campo di bocce con telo in PVC rinforzato previa realizzazione di sottostruttura metallica; il rifacimento della superficie del campo di basket con resine speciali (previo lavaggio e preparazione del sottofondo) e sostituzione dei pali con nuovi canestri; la sistemazione della panchine prospicienti il campo di basket, l’adeguamento dell’impianto elettrico a servizio dei campi con realizzazione di impianti di illuminazione a LED dei campi da bocce; posa in opera di attrezzature (panchine e cestini per i rifiuti).