Lavori fibra ottica, Vico Papa Vittore III domani sarà interdetta al traffico La comunicazione del Comune di Benevento: ecco le zone interessate

Il Comune di Benevento informa i cittadini che domani, giovedì 13 novembre, a partire dalle ore 7,30 fino a fine lavori, Vico Papa Vittore III sarà interdetta al traffico veicolare per consentire l'esecuzione di interventi sulla rete in fibra ottica.

Pertanto vigerà la deviazione obbligatoria a destra su Vico I^ Trescene per i veicoli provenienti da Vico II^ Trescene e Via Mario La Vipera, mentre per i residenti e autorizzati Ztl Traiano aventi necessità di accesso a Via Camerario e Piazza Piano di Corte è stata prevista l'Autorizzazione al transito su Corso Garibaldi solo in entrata, essendo il deflusso da Via Camerario e Piazza Piano di Corte regolarmente consentito attraverso Via De Nicastro.