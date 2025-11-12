Dal 13 novembre è autorizzata l’accensione degli impianti termici La comunicazione del Comune di Benevento

A partire da domani 13 novembre, è autorizzata sul territorio comunale l’accensione di tutti gli impianti termici per un limite massimo di esercizio giornaliero di 5 ore, nella fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 23:00, rispettando l’obbligo di non superare i limiti di temperatura dell’aria interna degli ambienti 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per gli altri edifici, così come stabilito dall’art.3 del DPR 74/2013.