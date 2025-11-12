A Cerreto Sannita giornata di prevenzione con screening oncologici Effettuate analisi anche per la prevenzione dell'Epatite C

Prosegue l’impegno dell’ASL Benevento nella promozione della salute e nella diffusione della cultura della prevenzione.

Sabato 15 novembre, dalle 9 alle 14, presso l’SPS di Cerreto Sannita, in via Cesine di Sopra, si terrà una giornata dedicata agli screening gratuiti.

Sarà possibile aderire ai programmi di screening oncologico: Mammella, per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni; Cervice uterina, per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni; Colon-retto, rivolto a uomini e donne di età compresa tra 50 e 69 anni.

Presso la stessa sede sarà inoltre possibile effettuare il test gratuito per lo screening dell’epatite C, rivolto ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989.

L’infezione da virus HCV è spesso asintomatica ma può essere individuata e curata precocemente con una terapia semplice e altamente efficace. Lo screening è gratuito, non richiede prenotazione né impegnativa del medico.

L’ASL Benevento invita la cittadinanza a partecipare: la prevenzione resta il primo e più importante strumento per la tutela della salute.