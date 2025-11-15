"Terminal, sicurezza a rischio per lavoratori e cittadini" La denuncia della Fit Cisl per la struttura provvisoria di via Mustilli a Benevento: le richieste

La FIT CISL di Benevento denuncia le gravi condizioni di abbandono e insicurezza che da tempo caratterizzano l’area di Via Mustilli, attualmente utilizzata in via provvisoria come terminal degli autobus del trasporto pubblico locale.

“Quella che dovrebbe essere una zona funzionale alla mobilità cittadina si è trasformata in un luogo privo di controllo, segnato quotidianamente da episodi di inciviltà e comportamenti estremamente pericolosi” la segnalazione del sindacato.

Da mesi gli autisti e il personale segnalano la presenza di gruppi di ragazzi che sfrecciano con motorini all’interno del terminal, compiendo impennate e manovre spericolate, con un rischio concreto di incidenti e danni ai mezzi".

I fatti

“Nel primo pomeriggio di giovedì – denunciano dalla Fit Cisl -, tra le 13 e le 14, si è verificato un episodio particolarmente grave: alcuni giovani hanno effettuato manovre azzardate sfiorando la collisione con un autobus in servizio, mentre un altro soggetto ha divelto un paletto metallico – utilizzato per delimitare l’area – per poi scagliarlo contro i bagni chimici installati sul posto.

Solo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, allertate dal personale, ha consentito di riportare la calma.

Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo episodio di una situazione che si ripete con frequenza. Il degrado dell’area raggiunge livelli insostenibili soprattutto il sabato sera, quando numerose auto vengono lasciate in sosta selvaggia, intralciando le manovre degli autobus e rendendo difficoltoso e pericoloso il lavoro dei conducenti”.

La FIT CISL ritiene inaccettabile che un’area destinata – seppur temporaneamente – al servizio pubblico “sia lasciata senza alcun presidio, vigilanza o misura di sicurezza.

L’assenza di un sistema di videosorveglianza e di un controllo stabile da parte delle forze dell’ordine espone lavoratori e cittadini a rischi continui.

È inconcepibile che un’area destinata al trasporto pubblico sia lasciata nel totale abbandono. Servono interventi immediati per ristabilire ordine e sicurezza, a tutela di chi lavora e di chi utilizza i mezzi pubblici”, dichiara la FIT-CISL di Benevento".

Ed è per questi motivi che il comparto del sindacato chiede al Comune di Benevento un intervento urgente per: installare un sistema di videosorveglianza nell’area di Via Mustilli; garantire un controllo continuo del terminal, con presidio delle forze dell’ordine o della Polizia Municipale, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza: dalle 07:00 alle 09:00, quando entrano a scuola numerosi studenti, e dalle 13:00 alle 14:30, momento di maggiore traffico e affollamento del terminal; regolamentare la sosta, impedendo che il terminal venga utilizzato come parcheggio privato.

Il trasporto pubblico è un servizio essenziale e non può continuare a operare in un contesto di degrado, pericolo e assenza di regole.

I lavoratori del settore e l’utenza meritano sicurezza, rispetto e dignità".