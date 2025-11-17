Si rende noto che, in concomitanza con le elezioni regionali sono state, programmate le seguenti giornate di apertura speciale (Open Day) per l’emissione della carta d’identità elettronica (CIE): sabato 22 e domenica 23 novembre.
Gli uffici anagrafici comunali, ubicati in piazzale Iannelli, osserveranno quindi un’apertura straordinaria dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Eccezionalmente, per tali date, non sarà richiesta la prenotazione. Basterà presentarsi muniti di fototessera e vecchio documento d’identità.
Il 22 e 23 novembre Open Day per il rilascio della carta d’identità elettronica
Apertura straordinaria dalle ore 8:00 alle ore 20:00
Benevento.
Si rende noto che, in concomitanza con le elezioni regionali sono state, programmate le seguenti giornate di apertura speciale (Open Day) per l’emissione della carta d’identità elettronica (CIE): sabato 22 e domenica 23 novembre.
Si rende noto che, in concomitanza con le elezioni regionali sono state, programmate le seguenti giornate di apertura speciale (Open Day) per l’emissione della carta d’identità elettronica (CIE): sabato 22 e domenica 23 novembre.