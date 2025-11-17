Il 22 e 23 novembre Open Day per il rilascio della carta d’identità elettronica Apertura straordinaria dalle ore 8:00 alle ore 20:00

Si rende noto che, in concomitanza con le elezioni regionali sono state, programmate le seguenti giornate di apertura speciale (Open Day) per l’emissione della carta d’identità elettronica (CIE): sabato 22 e domenica 23 novembre.

Gli uffici anagrafici comunali, ubicati in piazzale Iannelli, osserveranno quindi un’apertura straordinaria dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Eccezionalmente, per tali date, non sarà richiesta la prenotazione. Basterà presentarsi muniti di fototessera e vecchio documento d’identità.