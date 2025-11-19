Il presidente De Luca all'Ivpc: Vigorito imprenditore visionario - VIDEO "Grazie alle nostre chiacchierate avviato anche il processo di sburocratizzazione oggi modello"

“Oreste Vigorito è stato un imprenditore visionario. Sono qui innanzitutto per incontrare un amico poi è stata l'occasione per visitare la sua azienda. Ha fatto un lavoro straordinario ed è uno degli imprenditori di punta che abbiamo in Campania”.

Così il presidente della Regione, Vincenzo De Luca che nel pomeriggio ha fatto tappa a San Marco dei Cavoti presso la Ivpc, Italia Vento Power Corporation nata decenni fa da un’idea di Oreste Vigorito, pioniere nel settore delle fonti rinnovabili. Oggi il gruppo IVPC ha sviluppato parchi eolici in numerose regioni italiane dove gestisce sia l’esercizio che la manutenzione di parchi eolici.

Il governatore della Campania ha fatto tappa nel cuore pulsante dell'Ivpc accompagnato dall'assessore regionale alle Attività produttive e al Lavoro, Antonio Marchiello e dai candidati sanniti della sua lista “A Testa Alta”, Erasmo Mortaruolo, già consigliere regionale e da Stefania Pavone (leggi altro articolo) presentati in mattinata a Benevento.

Tanti i sindaci presenti all'incontro servito per spiegare al presidente De Luca l'avanzata tecnologia presente nella Ivpc per il monitoraggio della produzione delle energia eolica e non solo. Una sala di controllo unica nel suo genere e visitata spesso anche da gruppi stranieri come ha tenuto a precisare il presidente Oreste Vigorito che ha ripercorso le tappe, non sempre semplici, dell'ascesa sui mercati della Ivpc oggi azienda leader nella produzione delle energie da fonti rinnovabili.

“In questi anni – ha poi ricordato De Luca – anche grazie a costruttive chiacchierate con Oreste Vigorito abbiamo avviato il processo importante di sburocratizzazione della Regione” riferendosi all'Ufficio che rilascia le autorizzazioni ambientali. “Per i pareri abbiamo creato un ufficio ad hoc aggr4egato alla presidenza della Regione per snellire i tempi. E in tutta Italia riconoscono questo lavoro svolto”.