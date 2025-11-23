Regionali: nel Sannio affluenza al 7.33% La rilevazione delle ore 12

Alle ore 12 nel Sannio ha votato il 7.33% degli aventi diritti.

È un dato in calo quello registrato dalla prima rilevazione dell'affluenza per le elezioni regionali sia al confronto con la tornata del 2020, sia a livello regionale. In Campania, infatti, l'affluenza si attesta all'8.25%.

Il centro sannita in cui si è votato di più è Sant’Agata de’ Goti dove alle urne è andato il 16,15% degli elettori. Il dato più basso arriva da Pietraroja, ferma al 3,12%.