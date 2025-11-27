Ospedale San Pio: due bollini rosa dalla fondazione Onda "Un valore distintivo e differenziante nel panorama sanitario nazionale"

L’azienda ospedaliera San Pio di Benevento ha ottenuto un nuovo riconoscimento dalla Fondazione Onda, che ha assegnato i Bollini Rosa per il biennio 2026-2027 agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile, ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in “ottica di genere”.



Si tratta di “un riconoscimento biennale che Fondazione Onda ETS attribuisce dal 2007 agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri in ottica di genere”.

I 370 ospedali premiati con il Bollino “acquisiscono un valore distintivo e differenziante nel panorama sanitario nazionale. Questi ospedali fanno parte di una rete virtuosa istituzionalmente riconosciuta, contraddistinta per l’impegno e l’attenzione alle esigenze di salute femminile e il supporto offerto alle donne nell’identificazione consapevole del luogo di cura più appropriato. Tra le 18 specialità cliniche considerate, quest’anno sono state inserite per la prima volta l’Oftalmologia e la Medicina del Dolore e Disciplina del Dolore ed è stata reinserita la Pediatria”.



Ogni due anni Fondazione Onda ETS apre un Bando a cui gli ospedali possono candidarsi e ricevere da 0 a 3 “Bollini”sulla base di alcuni criteri valutati con un questionario di oltre 500 domande: presenza di specialità cliniche femminili o trasversali uomo-donna che necessitano di un percorso dedicato al femminile, appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici in ottica multidisciplinare, offerta di servizi relativi all’accoglienza, alla degenza e alla violenza sulle donne e sugli operatori.



Un Advisory Board, presieduto da Walter Ricciardi, Professore di Igiene e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,valida l’assegnazione tenendo in considerazione anche elementi qualitativi di particolare rilevanza.

Il Direttore Amministrativo del San Pio di Benevento, Daniela Capone

“L’ assegnazione di due Bollini Rosa - sottolinea Daniela Capone - Direttore Amministrativo del San Pio, che ha ritirato a Roma il prestigioso Riconoscimento, - rappresenta un importante testimonianza del lavoro che si sta svolgendo in Azienda. Questo Premio e’ motivo di orgoglio e di grande soddisfazione per l’Azienda ospedaliera San Pio perché riconosce che il nostro ospedale è a misura di donna, con un’attenzione particolare ai servizi offerti al mondo femminile, ma, in generale, a tutti i pazienti, sia uomini che donne”.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio, Maria Morgante

“Ringrazio, Francesca Merzagora Presidente di Fondazione Onda per questo prestigioso riconoscimento che va ad aggiungersi a quelli precedenti e che sono la testimonianza di un impegno costante della nostra Azienda Ospedaliera in prima linea con tutti i professionisti per garantire servizi e percorsi a misura di donna, in tutte le aree specialistiche, che si distinguono per la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate”, afferma il Direttore Generale, Maria Morgante.