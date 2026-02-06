Serie C / Diretta Benevento-Picerno, LIVE Segui la testuale del match del Vigorito

Al Vigorito si affrontano Benevento e Picerno per la 25a giornata del girone C di Serie C. I giallorossi sono a caccia della quarta vittoria consecutiva, con l'obiettivo di consolidarsi in vetta alla classifica e di allungare sul Catania che non scenderà in campo in questo weekend a causa del rinvio del match col Trapani (si giocherà il prossimo 18 febbraio).

Benevento-Picerno, il tabellino

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Romano; Maita, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Mehic, Carfora, Celia, Borghini, Ceresoli, Mignani, Caldirola, Talia, Kouan, Tumminello, Della Morte. All.: Floro Flores

PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Bianchi, Baldassin; Guadagni, Cardoni, Maiorino; Abreu. A disp.: Summa, Pecci, Frison, Del Fabro, Pistolesi, Salvo, Djibril, Pugliese, Esposito, Franco, Bocic, Coppola. All.: Bertotto

Arbitro: Pasculli di Como. Assistenti: Fumarulo di Barletta e Mambelli di Cesena. Quarto ufficiale: Mirabella di Napoli. Operatore FVS: Romaniello di Napoli