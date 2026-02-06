Sciolto Consiglio e Giunta a Sant'Agata de' Goti Il provvedimento dopo la nomina del sindaco Ricci a Direttore generale della Ragioneria dello Stato

Sciolto il consiglio comunale di sant'Agata de' Goti dopo la nomina del primo cittadino Salvatore Riccio a Direttore generale della Ragioneria dello Stato di Napoli, di qui l'incompatibilità con la carica di sindaco. Nelle ultime ore la Prefettura di Benevento, dopo il decreto di scioglimento dell'Assise firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha notificato il provvedimento al Comune e al Consiglio che resterà in carica fino alle nuove elezioni.

Secondo quanto scritto dallo stesso Comune saticulano sulla pagina ufficiale social: “Relativamente agli effetti del provvedimento si chiarisce che l'art. 53, comma 1, del TUEL stabilisce che: “1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente”.

Per questo “nel rispetto della normativa, il vicesindaco e il consiglio restano in carica fino alle nuove elezioni".