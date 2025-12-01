Strage di Paupisi: una cena solidale per Antonia e Mario La comunità si stringe intorno ai superstiti con un gesto di condivisione e vicinanza

La tragedia che lo scorso 30 settembre ha scosso il Sannio: la strage di Paupisi, ha prodotto anche un'ondata di solidarietà che prosegue ancora.

E sarà la solidarietà a tornare protagonista grazie ad una cena di beneficenza che si terrà sabato 20 dicembre, dalle 20:00, presso l’ex edificio scolastico della frazione San Pietro.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Il Sogno”, in collaborazione con il Comune di Paupisi e la Pro Loco locale, nasce dal desiderio di offrire un supporto concreto e affettuoso ad Antonia e Mario Ocone, che la comunità ha deciso di sostenere attraverso un gesto semplice ma significativo: condividere un pasto.

“Ci sono momenti in cui un piatto caldo può fare la differenza”, spiegano gli organizzatori, sottolineando l’importanza della partecipazione collettiva. La serata promette non solo buon cibo, ma anche un clima di condivisione, amicizia e vicinanza umana. Un’occasione per ritrovarsi, donare e ricevere allo stesso tempo, in un’atmosfera che si preannuncia carica di calore e partecipazione.